Суд в Пермском крае отправил виновника смертельного ДТП в колонию поселения

Водителя грузовика признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц). Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения. Ещё на 2 года 10 месяцев он лишён права управлять транспортными средствами.