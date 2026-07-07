Суд в Пермском крае отправил виновника смертельного ДТП в колонию поселения

Суд в Чусовом вынес приговор виновнику ДТП со смертельным исходом, сообщает прокуратура.
Водителя грузовика признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц). Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения. Ещё на 2 года 10 месяцев он лишён права управлять транспортными средствами.
«Мужчина, управляя КАМАЗом на дороге между Полазной и Чусовым, выехал на полосу встречного движения вопреки дорожному знаку “Обгон запрещён”. В результате в столкновении с Форд Транзит погибли водитель микроавтобуса и один его пассажир», — уточнили в Прокуратуре Пермского края.
Виновник ДТП являлся сотрудником металлургическо-цементного завода, а КАМАЗ был служебным транспортным средством. По решению суда, с предприятия в пользу пяти потерпевших взыскано 11 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее в страшном ДТП на автодороге в Пермском крае погиб мужчина.