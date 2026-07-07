Собака напала на 7-летнего мальчика на детской площадке в Воронеже

Бездомная собака укусила 7-летнего мальчика на детской площадке в Воронеже. Возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР во вторник, 7 июля.
Инцидент произошёл 3 июля вблизи жилого дома на улице Сельской. После нападения собаки ребёнку потребовалась медицинская помощь.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за организацию и осуществление работы по отлову и содержанию безнадзорных собак.
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