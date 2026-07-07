Собака напала на 7-летнего мальчика на детской площадке в Воронеже

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана надлежащая правовая оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за организацию и осуществление работы по отлову и содержанию безнадзорных собак.