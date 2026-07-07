Красноярский хулиган устроил стрельбу возле детского спортивного клуба

Житель Красноярска устроил стрельбу возле спортивного клуба. Как рассказали в прокуратуре, криминальный инцидент произошел в апреле 2026 года. 47-летний гражданин вышел из сауны в состоянии алкогольного опьянения, в руках — пневматический револьвер, конструктивно схожий с оружием. Сначала несколько раз выстрелил в сторону мусорной урны, а затем переключил внимание на окружающих.
В этот момент неподалеку парковался автомобиль, в котором находились женщина с 7-летней дочерью. Неадекват направил пистолет через лобовое стекло в сторону ребенка и пригрозил убийством. Женщина закрыла девочку собой и поскорее уехала.
Рядом — школа дзюдо. Из нее стали выходить после тренировки дети, испугались мужчину и кинулись врассыпную. Одна девочка забежала назад в помещение и пыталась удержать дверь, но он ворвался и наставил на нее оружие.
И тут на него накинулись тренер и отец одной из воспитанниц: обезоружили, скрутили и передали в руки приехавшей полиции. Позже он уверял, что мало помнит о случившемся. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд Центрального района.