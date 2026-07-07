В Челябинской области осудят мужчин, выбросивших пьяного приятеля из окна

Все произошло в Катав-Ивановске в апреле текущего года. По данным следствия, днем компания употребляла спиртные напитки в квартире одного из домов по улице Ленина. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт. Один из из фигурантов начал избивать 37-летнего знакомого. Затем к «процессу» подключился второй. Они подошли к сидевшему на подоконнике открытого окна потерпевшему, схватили его за ноги и с применением силы вытолкнули его на улицу. Отметим, квартира находится на первом этаже.