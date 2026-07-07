В Челябинской области осудят мужчин, выбросивших пьяного приятеля из окна

Все произошло в Катав-Ивановске в апреле текущего года. По данным следствия, днем компания употребляла спиртные напитки в квартире одного из домов по улице Ленина. В какой-то момент между собутыльниками произошел конфликт. Один из из фигурантов начал избивать 37-летнего знакомого. Затем к «процессу» подключился второй. Они подошли к сидевшему на подоконнике открытого окна потерпевшему, схватили его за ноги и с применением силы вытолкнули его на улицу. Отметим, квартира находится на первом этаже.
В результате падения с высоты и удара о бетонную отмостку мужчина получил сочетанную тупую травму головы, позвоночника и грудной клетки, скончался в больнице.
Местных жителей — им 25 и 36 лет — обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
«В ходе спецмероприятий, включая поквартирный обход и опрос свидетелей, полицейскими установлена квартира, в которой в гостях у своей знакомой находился погибший. В тот день кроме него там были еще двое мужчин, совместно они употребляли спиртные напитки. В совершении особо тяжкого деяния заподозрили мужчин 1990 и 2000 годов рождения. На начальном этапе они перекладывали вину друг на друга, однако благодаря грамотной тактике допроса и собранным доказательствам восстановлена объективная картина происшедшего», — отметили в региональном Главке МВД.
Дело направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу.