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Работник ГУР Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Работник ГУР Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева Анастасии Березовской.

Источник: Reuters

«Действующий сотрудник ГУР Минобороны Украины сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил вместе с другим фигурантом», — сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Ранее стало известно, что в окрестностях Киева нашли труп подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева.

Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения. Одним из пострадавших оказался олигарх Вадим Ермолаев.

Следствие установило, что по возвращении на Украину Березовская общалась с двумя мужчинами, один из которых был бывшим сотрудником правоохранительных органов, второй — действующим сотрудником ГУР.

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