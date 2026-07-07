Работник ГУР Украины признался в убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

«Действующий сотрудник ГУР Минобороны Украины сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил вместе с другим фигурантом», — сообщили в Генпрокуратуре Украины.
Ранее стало известно, что в окрестностях Киева нашли труп подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева.
Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения. Одним из пострадавших оказался олигарх Вадим Ермолаев.
Следствие установило, что по возвращении на Украину Березовская общалась с двумя мужчинами, один из которых был бывшим сотрудником правоохранительных органов, второй — действующим сотрудником ГУР.