Житель Магнитогорска хранил труп брата-инвалида, чтобы получать его пенсию

«Преступление выявлено осенью того же года, когда в прокуратуру обратилась соседка, которая заявила об исчезновении мужчины. По месту жительства обнаружен скелетированный труп инвалида. За все время обвиняемый похитил свыше 220 тыс. рублей, незаконно полученных в качестве пособия», — говорят в региональной прокуратуре.