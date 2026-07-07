Житель Магнитогорска хранил труп брата-инвалида, чтобы получать его пенсию

У фигуранта был старший брат, инвалид первой группы по психическому заболеванию, недееспособный. После смерти матери временным опекуном стал родной младший брат.
С марта 2025 года последний перестал навещать своего родственника, который плохо ориентировался в пространстве, страдал деменцией и нуждался в постоянном уходе, то есть оставил его без помощи.
В июле он обнаружил брата мертвым, закрыл квартиру, не сообщив никому о кончине, уехал отдыхать и продолжил получать соцвыплаты.
«Преступление выявлено осенью того же года, когда в прокуратуру обратилась соседка, которая заявила об исчезновении мужчины. По месту жительства обнаружен скелетированный труп инвалида. За все время обвиняемый похитил свыше 220 тыс. рублей, незаконно полученных в качестве пособия», — говорят в региональной прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.