В Асбесте строительную компанию оштрафовали на полмиллиона за взятку

В Асбесте ООО «Экотехпром» оштрафовали за коррупцию. Нарушение выявили в ходе проверки сотрудники прокуратуры. Сообщается, что в период с августа 2023 года по ноябрь 2024-го учредитель строительной компании передал взятку в размере 186 тысяч рублей.