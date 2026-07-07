В Екатеринбурге поймали подозреваемого в двух убийствах 33-летней давности

— Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено у теплотрассы, недалеко от одного из домов по улице Дагестанской в Екатеринбурге, в связи с чем тогда же было возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СКР по Свердловской области.