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В Екатеринбурге поймали подозреваемого в двух убийствах 33-летней давности

В Екатеринбурге раскрыли два убийства, совершенных в 1993 году.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в двух убийствах, совершенных в 1993 году. Как сообщает следствие, в феврале обвиняемый на почве личной неприязни убил мужчину, с которым у него возник конфликт.

— Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено у теплотрассы, недалеко от одного из домов по улице Дагестанской в Екатеринбурге, в связи с чем тогда же было возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В августе того же года мужчина совершил второе убийство. На этот раз жертвой оказалась женщина. Причиной так же послужила личная неприязнь. Тело убитой нашли рядом с домом по улице Владивостокская, после чего было возбуждено уголовное дело.

Найти предполагаемого преступника удалось в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Вскоре полицейским и следователям удалось выйти на след мужчины.

— Задержание фигуранта было проведено оперативниками в поселке одного из соседних регионов УрФО. После этого задержанный был доставлен в Екатеринбург и передан нашим коллегам из СКР для проведения с ним необходимых следственных действий, — пояснил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых.

Теперь екатеринбуржца обвиняют по статье 103 УК РФ «Умышленное убийство» и по пункту «и» статьи 102 УК РФ «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Сейчас продолжается расследование, ведется сбор доказательств.

СК