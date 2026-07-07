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«Барс» нашел беглеца через 8 лет розыска под Волгоградом

Беглеца задержали во Фроловском районе.

Мужчина, восемь лет скрывавшийся от отбывания наказания, задержан в Волгоградской области. Гражданин Д., 1988 года рождения, находился в федеральном розыске после того, как покинул регион.

Задержание провели сотрудники отделения розыска УФСИН по Волгоградской области совместно с отделом специального назначения «Барс» и МО МВД России «Фроловский» в рамках межведомственной операции.

Мужчина был осужден к условному сроку, который апелляционным решением изменили на 4 года 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима — без его личного участия в заседании.

После этого он скрылся за пределы Волгоградской области, уклоняясь от отбывания наказания.

Ранее сообщалось о лжекоммунальщиках, обокравших десятки пожилых волгоградцев.