«Барс» нашел беглеца через 8 лет розыска под Волгоградом

Мужчина, восемь лет скрывавшийся от отбывания наказания, задержан в Волгоградской области. Гражданин Д., 1988 года рождения, находился в федеральном розыске после того, как покинул регион.
Задержание провели сотрудники отделения розыска УФСИН по Волгоградской области совместно с отделом специального назначения «Барс» и МО МВД России «Фроловский» в рамках межведомственной операции.
Мужчина был осужден к условному сроку, который апелляционным решением изменили на 4 года 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима — без его личного участия в заседании.
После этого он скрылся за пределы Волгоградской области, уклоняясь от отбывания наказания.
Ранее сообщалось о лжекоммунальщиках, обокравших десятки пожилых волгоградцев.