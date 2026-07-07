Мошенничество на сайте знакомств: в Нижнем Новгороде у мужчины украли почти 50 тысяч рублей

ГУ МВД России в своём канале в мессенджере MAX сообщило о факте мошенничества в Нижнем Новгороде: мужчина лишился почти 50 тысяч рублей после общения на сайте знакомств. Потерпевший познакомился в интернете с девушкой, которая предложила сходить в кино и прислала ссылку для покупки билетов. После перехода по ссылке и ввода данных банковской карты с его счёта были списаны 48 808 рублей.