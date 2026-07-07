Мошенничество на сайте знакомств: в Нижнем Новгороде у мужчины украли почти 50 тысяч рублей

ГУ МВД России в своём канале в мессенджере MAX сообщило о факте мошенничества в Нижнем Новгороде: мужчина лишился почти 50 тысяч рублей после общения на сайте знакомств. Потерпевший познакомился в интернете с девушкой, которая предложила сходить в кино и прислала ссылку для покупки билетов. После перехода по ссылке и ввода данных банковской карты с его счёта были списаны 48 808 рублей.
Мужчина обратился в полицию; по факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемых.
Полиция настоятельно рекомендует не переходить по ссылкам от незнакомцев, не вводить данные банковских карт на неизвестных сайтах и всегда проверять подлинность ресурсов перед оплатой.
Ранее сообщалось, что нижегородец переслал девушке интимные фото и лишился денег.