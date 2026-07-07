Пуля в голову. Сыщик Фетисов раскрыл, как японцы хотели купить мозг Чикатило

Дело маньяка-педофила Андрея Чикатило, который совершил более 50 убийств, до сих пор остаётся одним из самых мрачных и запутанных в криминальной истории страны. Есть в нём детали, которые кажутся почти сюрреалистичными.
В эксклюзивном интервью rostov.aif.ru генерал-лейтенант милиции бывший начальник ГУВД Ростовской области, непосредственно руководивший операцией по поимке Чикатило, Михаил Фетисов рассказал о том, что за голову маньяка японцы готовы были заплатить немалые деньги. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Поедал плоть.
Чикатило совершал свои преступления в период с 1978 по 1990 годы, преимущественно на территории Ростовской области. Официально ему было предъявлено обвинение в 53 убийствах (сам он признавался в 56). Его жертвами в основном становились женщины, дети и подростки.
Убийца подкарауливал их на железнодорожных вокзалах или в лесопарковых зонах. Он производил впечатление безобидного человека и заманивал людей в глухие места обещаниями угостить едой, дать денег или помочь. После убийств он совершал над телами надругательство, а в некоторых случаях поедал части плоти и пил кровь жертв.
За поимкой маньяка стояла по-настоящему колоссальная работа.
«Над делом работала целая бригада: оперативники, следователи, психологи. Можно сказать, что это труд всего областного управления и следственного комитета», — рассказал Михаил Фетисов нашей редакции.
Сейчас ему 80 лет, но он сохранил выправку и бодрость духа, хорошо помнит те времена, когда ловили жестокого маньяка. В редакции rostov.aif.ru он рассказал, что тогда сотни милиционеров ежедневно патрулировадли улицы и станции, чтобы обнаружить подходящего по описанию человека: средних лет, в шляпе и с чемоданом. Подозрения на маньяка пали задолго до его ареста. Ещё 11 сентября 1984 года участковый инспектор заметил на Центральном рынке Ростова странного мужчину, который приставал к девушкам. Его задержали. Им оказался Чикатило. При обыске в его портфеле нашли ряд крайне подозрительных предметов: кухонный нож, полотенце, вазелин, мыло и верёвку. Чикатило пояснил, что нож всегда берёт с собой в командировки, чтобы в гостинице резать продукты, а вазелин использует после бритья вместо крема.
Судебно-медицинская экспертиза установила: у задержанного вторая группа крови, а на вещах потерпевших были обнаружены следы биоматериала человека с четвёртой группой. Это явление позже назвали «парадоксальное выделительство» или «феномен Чикатило».
«Группа крови не совпала, соотвественно, интерес к подозреваемому был потярян. Как потом выяснилось, это произошло из-за редкого фактора. Группа крови у маньяка была одна, а биоматериалы показывали другую», — поясняет Фетисов.
Из-за этой ситуации до сих пор возникают споры учёных и криминалистов. Но как бы то ни было, 14 сентября 1974 года Чикатило спокойно вышел из отделения милиции. А за последующие шесть лет он совершил ещё 29 преступлений.
Жёлтое пятно на щеке.
Развязка наступила лишь в 1990 году. Молодой сержант милиции, дежуривший на железнодорожной станции, обратил внимание на мужчину, у которого на щеке было странное жёлтое пятно.
«Ему показалочь, что мужчина стирал с лица кровь, но не до конца убрал, осталось пятно. К тому же у мужчины был поранен палец», — объясняет генерал.
Сержант попросил у подозрительного человека документы, а потом написал рапорт. Оказалось, что мужчиной с пятном был Чикатило. В базе о нём уже содержались сведения. За подозоеваемым установили слежку.
«Несколько дней за ним следили. Видели, как он подходит к детям, пытается с ними заговорить. Тогда и решено было его арестовать», — рассказывает Фетисов.
Была проведена комплексная экспертиза, которая наконец-то выявила «парадоксальный выделитель» — тот самый феномен, что помешал арестовать маньяка в 1984 году.
В СИЗО Чикатило поначалу начал качать права.
«Вы меня незаконно задержали, карьеру сломали!» — возмущался подозреваемый.
Но позже он стал сознаваться в преступлениях, указывать места, где лежат жертвы. Когда душегубу уже был назначен смертный приговор, на горизонте появились японцы. «Хотят голову Чикатило. Готовы платить», — вспоминает генерал в беседе с корреспондентом.
Интерес заморских исследователей был вполне прагматичным. Чикатило был любопытен с биологической точки зрения. Его аномалия представляла огромную научную ценность. А поскольку высшая мера наказания предполагала расстрел (стреляли, как правило, в голову), японцы в итоге отказались выкупать череп.
«Я им прямо говорю: “Во-первых, есть прокурор, который надзирает за исполнением приговора. А во-вторых, закон такое не предусматривает! Что вы предлагаете, я должен отменить расстрел в голову?”. Мы отказали им, и они уехали ни с чем», — вспоминал Фетисов.
Он рассказал, что в прессе тех лет то и дело всплывала информация, что голову маньяка все-таки продали.
«Это неправда! Легенда. Миф», — уточнил генерал.
После приведения приговора в исполнение маньяка похоронили в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.