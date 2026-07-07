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Пенсионерка из Пермского края взяла 2 кредита и отправила деньги мошенникам

Преступник представился военным из Сирии.

Полиция рассказала о пенсионерке, которая взяла 2 кредита для отправки денег мошенникам.

60-детняя жительница посёлка Октябрьский обратилась в полицию. Она рассказала, что познакомилась в соцсети с мужчиной. Он сказал, что служит военным в Сирии и попросил помочь ему с приёмом посылки. Просьбу объяснил тем, что родных и близких у него нет.

Сначала мошенник попросил 150 тысяч рублей для отправки посылки. Затем деньги якобы потребовались для того, чтобы на таможне пропустили задержанную посылку. Женщина оформила два кредита и перевела неизвестному порядка 600 тысяч рублей. Жертва мошенников поняла, что была обманута, когда преступники прервали с ней общение.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”, ведётся расследование», — прокомментировали в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Ранее 19-летний пермяк за год обманул жителей 22 регионов России.

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