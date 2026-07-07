Пенсионерка из Пермского края взяла 2 кредита и отправила деньги мошенникам

60-детняя жительница посёлка Октябрьский обратилась в полицию. Она рассказала, что познакомилась в соцсети с мужчиной. Он сказал, что служит военным в Сирии и попросил помочь ему с приёмом посылки. Просьбу объяснил тем, что родных и близких у него нет.