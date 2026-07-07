«Сирийский» военный обманул пермячку на 600 тысяч рублей

Воспользовавшись добротой 60-летней жительницы Октябрьского района Прикамья, мошенник обманом получил от нее крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУВД.
В одной из соцсетей пенсионерка познакомилась с мужчиной, который сообщил ей, что проходит службу в Сирии. Он попросил ее получить от него посылку, мотивируя это тем, что у нет родных и близких.
Как пояснил жулик, ему для оформления отправки нужны были 150 тысяч рублей. Добрая женщина взяла кредит и отправила деньги по номеру телефона, который ей сообщил «сирийский» воин.
Потом ему снова понадобились деньги, но уже для решения вопросов на таможне. Пермячка опять взяла кредит и отправила его, куда он сказал. После этого связь с ним прервалась, и посылку женщина также не получила.
Общий ущерб в итоге составил примерно 600 тысяч рублей. Сейчас по данному факту в полиции возбудили уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество), идет следствие.