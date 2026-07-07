Волонтеры Прикамья просят помочь в поисках пропавшего пожилого человека

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» обращается просит оказать помощь в установлении местонахождения Соловарова Николая Ивановича 1960 года рождения. Пожилой человек днем 5 июля ушел из дома в деревне Новая Каменка Ильинского муниципального округа. Он может двигаться по трассе «Ильинский — Пермь».