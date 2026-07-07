Волонтеры Прикамья просят помочь в поисках пропавшего пожилого человека

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» обращается просит оказать помощь в установлении местонахождения Соловарова Николая Ивановича 1960 года рождения. Пожилой человек днем 5 июля ушел из дома в деревне Новая Каменка Ильинского муниципального округа. Он может двигаться по трассе «Ильинский — Пермь».
Волонтеры просят отозваться очевидцев, владельцев авторегистраторов или людей, которые могли его подвезти. Николай Иванович нуждается в медицинской помощи.
Пропавшему жителю Пермского края на вид 70 лет. Его рост — 162−165 см, телосложение — худощавое, лицо — смуглое, глаза — зеленые, волосы — короткие темно-русые с сединой. Носит темно-русые усы с сединой. Среди особых примет: татуировка в виде буквы «Г» на левой руке и невнятная речь.
Николая Соловаров вышел из дома в зеленой камуфляжной футболке, голубых джинсах, синих носках и разноцветных кроссовках.
Любую информацию о пропавшем Соловарове Николае Ивановиче просьба сообщить по тел.: 8 (922) 345−67−02, «112» или «02».