СК проводит проверку на месте гибели рабочего в Круглом

Утром 7 июля в городе Круглое на деревообрабатывающем производстве во время эксплуатации брусовального станка произошел внезапный выброс пиломатериала.
«В результате (…) 32-летний рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью», — проинформировали в Следственном комитете.
Там сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следователи фиксируют следовую картину, опрашивают очевидцев, изымают документацию по охране труда и технике безопасности. Также планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу.
Сотрудники Круглянского районного отдела СК проводят проверку по факту гибели рабочего на производстве, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагическому инциденту.