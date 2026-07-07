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СК проводит проверку на месте гибели рабочего в Круглом

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на производстве в Круглом, сообщили в СК.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Утром 7 июля в городе Круглое на деревообрабатывающем производстве во время эксплуатации брусовального станка произошел внезапный выброс пиломатериала.

«В результате (…) 32-летний рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью», — проинформировали в Следственном комитете.

Там сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи фиксируют следовую картину, опрашивают очевидцев, изымают документацию по охране труда и технике безопасности. Также планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники Круглянского районного отдела СК проводят проверку по факту гибели рабочего на производстве, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагическому инциденту.