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На жительницу Красноярского края мошенники оформили кредит

Назаровский суд признал кредитный договор недействительным.

Источник: Комсомольская правда

Суд встал на сторону жительницы города Назарово и признал недействительным кредитный договор, который от ее имени заключили мошенники. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

В августе 2024 года женщине около полуночи в мессенджере позвонил неизвестный. И представился доверенным лицом президента страны. Сообщил, что ей положена именная доплата к пенсии. А потому нужно установить на телефон мобильное приложение. Доверчивая женщина с трудом, но сделала это.

А спустя некоторое время узнала, что банк списал у нее с пенсии 6280 рублей. Стала разбираться и услышала неприятную новость: на нее, оказывается, был оформлен кредит на 100 тысяч рублей. Не дождавшись возвращения кредита, банк начал списывать его с пенсии.

Защите удалось доказать, что история с займом — дело рук аферистов, женщина не имеет к нему отношения. Следовательно, банк должен вернуть списанные средства пенсионерке.