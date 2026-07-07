На жительницу Красноярского края мошенники оформили кредит

В августе 2024 года женщине около полуночи в мессенджере позвонил неизвестный. И представился доверенным лицом президента страны. Сообщил, что ей положена именная доплата к пенсии. А потому нужно установить на телефон мобильное приложение. Доверчивая женщина с трудом, но сделала это.