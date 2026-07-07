В Курске при атаке ВСУ повреждены восемь домов и 16 автомобилей

«По предварительной оценке, по состоянию на 08.00 в результате ударов БПЛА на проспекте Клыкова повреждены 16 автомобилей, в домах № 74, № 76, № 78 выбиты окна в семи квартирах. Кроме этого, повреждены четыре частных дома на Полевой и Ильича, выбиты окна в доме на 1-ой Прогонной», — написал Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».