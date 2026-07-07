В Курске при атаке ВСУ повреждены восемь домов и 16 автомобилей

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Восемь домов и 16 автомобилей, по предварительной оценке, повреждены в Курске из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщил, что в ночь на 7 июля в небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников, были зафиксированы повреждения частных жилых домов в разных районах города.
«По предварительной оценке, по состоянию на 08.00 в результате ударов БПЛА на проспекте Клыкова повреждены 16 автомобилей, в домах № 74, № 76, № 78 выбиты окна в семи квартирах. Кроме этого, повреждены четыре частных дома на Полевой и Ильича, выбиты окна в доме на 1-ой Прогонной», — написал Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».
Он отметил, что власти окажут людям помощь с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.