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Минчанин заявил в милицию на своего коллегу, который пришел на работу в выходной

В Минске водитель такси заявил в милицию на своего коллегу.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин заявил в милицию на своего коллегу, который пришел на работу в выходной. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Минске водитель такси позвонил в милицию и сообщил про возможную кражу рубероида. Сотрудниками Советского РУВД по подозрению в совершении преступления был задержан 47-летний житель Орши.

Фигурант, работая в одной из минских строительных организаций, решил украсть рубероид. В течение недели он поэтапно выносил строительный материал, складируя его в лесу.

В один из выходных дней мужчина пришел на работу и встретил своего коллегу. Сославшись на проблему с телефоном, фигурант попросил знакомого вызвать грузовое такси при помощи приложения, помочь с погрузкой.

«Именно эти действия и вызвали подозрения у водителя такси — он сообщил о ситуации в милицию», — отметили в ГУВД.

Задержанный признался, что намеревался продать рубероид на рынке по заниженной цене. Имущество было изъято и возвращено организации. Заведено уголовное дело по факту кражи.

Ранее минчанин угнал служебное авто ради встречи с девушкой, но она не открыла дверь.

Кстати, в Минске пятиклассница отдала родительские $10 000 после пугающего звонка «сотового оператора».

Тем временем легковушка сгорела дотла в Минске.