Минчанин заявил в милицию на своего коллегу, который пришел на работу в выходной. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Минске водитель такси позвонил в милицию и сообщил про возможную кражу рубероида. Сотрудниками Советского РУВД по подозрению в совершении преступления был задержан 47-летний житель Орши.
Фигурант, работая в одной из минских строительных организаций, решил украсть рубероид. В течение недели он поэтапно выносил строительный материал, складируя его в лесу.
В один из выходных дней мужчина пришел на работу и встретил своего коллегу. Сославшись на проблему с телефоном, фигурант попросил знакомого вызвать грузовое такси при помощи приложения, помочь с погрузкой.
«Именно эти действия и вызвали подозрения у водителя такси — он сообщил о ситуации в милицию», — отметили в ГУВД.
Задержанный признался, что намеревался продать рубероид на рынке по заниженной цене. Имущество было изъято и возвращено организации. Заведено уголовное дело по факту кражи.
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