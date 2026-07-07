Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава округа в Пермском крае прокомментировал ситуацию с топливом

По данным главы муниципалитета, сейчас часть заправок работает с перебоями из-за логистических задержек поставок.

Глава Губахинского муниципального округа Пермского края Николай Лазейкин прокомментировал ситуацию с топливом.

«Знаю, что в последние дни многие столкнулись с проблемой наличия бензина и дизельного топлива на АЗС нашего округа. Ситуация напряжённая, но находится под контролем», — написал Николай Лазейкин.

По данным главы муниципалитета, сейчас часть заправок работает с перебоями из-за логистических задержек поставок. Ежедневно ожидаются дополнительные партии топлива от основных поставщиков региона.

Николай Лазейкин уточнил, что в первую очередь обеспечивается бесперебойная работа транспорта экстренных служб (скорая помощь, пожарная охрана, полиция), а также машин ЖКХ и дорожных служб. После этого формируются лимиты отпуска топлива для личных автомобилей граждан непосредственно на станциях.

«Мы находимся на постоянной связи с правительством Пермского края, которые держат ситуацию на контроле», — заявил глава Губахинского муниципального округа.