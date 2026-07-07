Глава округа в Пермском крае прокомментировал ситуацию с топливом

Глава Губахинского муниципального округа Пермского края Николай Лазейкин прокомментировал ситуацию с топливом.
«Знаю, что в последние дни многие столкнулись с проблемой наличия бензина и дизельного топлива на АЗС нашего округа. Ситуация напряжённая, но находится под контролем», — написал Николай Лазейкин.
По данным главы муниципалитета, сейчас часть заправок работает с перебоями из-за логистических задержек поставок. Ежедневно ожидаются дополнительные партии топлива от основных поставщиков региона.
Николай Лазейкин уточнил, что в первую очередь обеспечивается бесперебойная работа транспорта экстренных служб (скорая помощь, пожарная охрана, полиция), а также машин ЖКХ и дорожных служб. После этого формируются лимиты отпуска топлива для личных автомобилей граждан непосредственно на станциях.
«Мы находимся на постоянной связи с правительством Пермского края, которые держат ситуацию на контроле», — заявил глава Губахинского муниципального округа.