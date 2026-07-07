Глава округа в Пермском крае прокомментировал ситуацию с топливом

Николай Лазейкин уточнил, что в первую очередь обеспечивается бесперебойная работа транспорта экстренных служб (скорая помощь, пожарная охрана, полиция), а также машин ЖКХ и дорожных служб. После этого формируются лимиты отпуска топлива для личных автомобилей граждан непосредственно на станциях.