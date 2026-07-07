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Жительница Татарстана отдала мошенникам 6 миллионов рублей

Жительница Нижнекамского, лишилась 6 миллионов рублей, став жертвой мошеннической схемы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

Источник: МК.RU Казань

Неизвестные лица, выдавая себя за представителей обслуживающей организации, связались по телефону с 65-летней гражданкой, проживающей в Камских Полянах. Вслед за этим ей пришло сообщение, имитирующее официальное уведомление от Роскомнадзора. Далее с пенсионеркой вступили в контакт люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центрального банка.

Злоумышленникам удалось убедить женщину в том, что ее средства находятся под угрозой перевода на счета, расположенные на территории Украины. Следуя инструкциям обманщиков, пенсионерка сняла со своего банковского счета 5 миллионов рублей наличными, которые затем передала курьеру. На следующий день аферисты сообщили ей о якобы оформленном на ее имя кредите, в результате чего женщине пришлось отдать еще 1 миллион рублей, предварительно заняв эту сумму у своего руководителя.

По факту произошедшего начато расследование по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

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