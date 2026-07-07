Жительница Татарстана отдала мошенникам 6 миллионов рублей

Злоумышленникам удалось убедить женщину в том, что ее средства находятся под угрозой перевода на счета, расположенные на территории Украины. Следуя инструкциям обманщиков, пенсионерка сняла со своего банковского счета 5 миллионов рублей наличными, которые затем передала курьеру. На следующий день аферисты сообщили ей о якобы оформленном на ее имя кредите, в результате чего женщине пришлось отдать еще 1 миллион рублей, предварительно заняв эту сумму у своего руководителя.