Мать скрывала убийство младенца 23 года — ее нашли

Согласно материалам дела, 28 февраля 2003 года в милицию поступило сообщение о страшной находке. Случайная прохожая заметила в мусорном контейнере во дворе одной из пятиэтажек в Жлобине пакет, в котором находилось тело новорожденного.
Проведенная позже судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик появился на свет доношенным и живым. Причиной его гибели стала тупая травма головы.
В ходе исследования вещественных доказательств был выявлен генотип новорожденного и неустановленной женщины, которая могла являться биологической матерью. Выявленные генетические характеристики были помещены в автоматизированную информационную систему «ДНК».
«Правоохранители провели масштабную отработку пациенток специализированных медучреждений и социально неблагополучных жительниц Жлобина, прилегающих населенных пунктов и нескольких соседних районов. Однако на тот момент установить личность роженицы не удалось», — говорится в сообщении ГКСЭ.
Предварительное расследование по факту убийства младенца было приостановлено.
Однако, спустя годы, в апреле 2026-го, судмедэксперты обнаружили, что генотип, найденный на пакете с погибшим младенцем и помещенный в систему «ДНК», совпал с генетическими признаками 25-летнего уроженца Рогачевского района.
Был проведен ряд исследований, в ходе которых удалось установить, что генотип новорожденного мог происходить от матери молодого человека.
«Очередная экспертиза подтвердила родство женщины и младенца», — подчеркнули в ГКСЭ.
В настоящее время 53-летняя женщина признана подозреваемой в убийстве заведомо малолетнего. С ее участием уже были проведены следственные действия, в том числе проверка показаний на месте.
В ГКСЭ сообщили, что женщина признала вину и сотрудничает со следствием. По ее словам, беременность была нежелательной, женщина скрывала ее ото всех, в том числе не становилась на учет в женской консультации. Ребенка родила самостоятельно в деревне, где жила, а затем, чтобы скрыть следы преступления, отвезла тело в пакете в Жлобин и выбросила в мусорку.