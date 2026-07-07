Мать скрывала убийство младенца 23 года — ее нашли

В ГКСЭ сообщили, что женщина признала вину и сотрудничает со следствием. По ее словам, беременность была нежелательной, женщина скрывала ее ото всех, в том числе не становилась на учет в женской консультации. Ребенка родила самостоятельно в деревне, где жила, а затем, чтобы скрыть следы преступления, отвезла тело в пакете в Жлобин и выбросила в мусорку.