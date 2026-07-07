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В Воронежской области задержали пособников кибермошенников

Аферисты обманули воронежскую пенсионерку на 2,8 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские полицейские задержали двух жителей Тульской области в возрасте 20 и 22 лет. Молодых людей подозревают в причастности к обману 74-летней жительницы Лискинского района.

Женщина стала жертвой обмана в конце июня. Ей позвонили лжесотрудники «Пенсионного фонда» и «ФСБ». Женщину запугали взломом «Госуслуг» и обвинениями в спонсировании терроризма. Пенсионерка в шоковом состоянии передала прибывшему курьеру более 1,7 миллиона рублей.

После этого по указанию кураторов она на такси уехала в Саратов, где отдала их сообщнику еще больше миллиона рублей. Всего женщина лишилась 2 831 700 рублей.

Задержанные мужчины на допросе признались в том, что забирали деньги у обманутых граждан в Воронежской, Рязанской и Липецкой областях. По факту в полиции возбудили уголовное дело. Сейчас проверяется причастность задержанных к серии аналогичных преступлений.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошеннических действий данных граждан, просьба обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Воронежу по номеру: 275−90−50, 8−953−626−13−12.

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