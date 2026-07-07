Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 157,2 тысячи га

Вечером 7 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 203 пожара на площади 157,2 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Эвенкийском, Богучанском и Кежемском округах. Почти все они возникли из-за сухих гроз и находятся в удаленной труднодоступной местности.