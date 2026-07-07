Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 157,2 тысячи га

Вечером 7 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 203 пожара на площади 157,2 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Эвенкийском, Богучанском и Кежемском округах. Почти все они возникли из-за сухих гроз и находятся в удаленной труднодоступной местности.
В региональном Лесопожарном центре добавили, что угрозы населенным пунктам нет. За минувшие сутки специалисты потушили 34 возгорания, еще 25 — локализовали. Всего в работах принимают участие 1500 человек и 37 единиц спецтехники.
При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.