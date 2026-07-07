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Массовое ДТП из-за КамАЗа произошло на Кубани

Утром на автодороге М-4 «Дон» в Динском районе произошла массовая авария, в которой пострадали пять машин, сообщает пресс-служба ГУВД РФ по Краснодарскому краю.

Источник: "Российская газета"

По предварительным данным, 35-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Chevrolet. От удара легковушка столкнулась с Hyundai, после чего корейский автомобиль наехал на металлическое ограждение и опору ЛЭП.

КАМАЗ, продолжив движение, совершил столкновение еще с двумя машинами — Kia и ГАЗ.

В результате аварии пострадали водители Chevrolet и Kia. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.