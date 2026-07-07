Массовое ДТП из-за КамАЗа произошло на Кубани

По предварительным данным, 35-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Chevrolet. От удара легковушка столкнулась с Hyundai, после чего корейский автомобиль наехал на металлическое ограждение и опору ЛЭП.