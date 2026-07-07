Массовое ДТП из-за КамАЗа произошло на Кубани

КАМАЗ, продолжив движение, совершил столкновение еще с двумя машинами — Kia и ГАЗ.
В результате аварии пострадали водители Chevrolet и Kia. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.
Утром на автодороге М-4 «Дон» в Динском районе произошла массовая авария, в которой пострадали пять машин, сообщает пресс-служба ГУВД РФ по Краснодарскому краю.
КАМАЗ, продолжив движение, совершил столкновение еще с двумя машинами — Kia и ГАЗ.
В результате аварии пострадали водители Chevrolet и Kia. Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.