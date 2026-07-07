Воронежец два года бил дочь сожительницы

В течение 2025−2026 годов мужчина из-за неприязни к 9-летней дочери сожительницы регулярно бил девочку за «плохое поведение». Когда об этом стало известно правоохранителям, ребенка изъяли из семьи и поместили в соцучреждение, а потом передали на воспитание родному отцу.