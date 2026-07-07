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Воронежец два года бил дочь сожительницы

Жителя Воронежа будут судить за истязание несовершеннолетней.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 34-летнего жителя Воронежа, обвиняемого истязании несовершеннолетней.

В течение 2025−2026 годов мужчина из-за неприязни к 9-летней дочери сожительницы регулярно бил девочку за «плохое поведение». Когда об этом стало известно правоохранителям, ребенка изъяли из семьи и поместили в соцучреждение, а потом передали на воспитание родному отцу.

— Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. До суда он находится под стражей. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

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