Воронежец два года бил дочь сожительницы

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 34-летнего жителя Воронежа, обвиняемого истязании несовершеннолетней.
В течение 2025−2026 годов мужчина из-за неприязни к 9-летней дочери сожительницы регулярно бил девочку за «плохое поведение». Когда об этом стало известно правоохранителям, ребенка изъяли из семьи и поместили в соцучреждение, а потом передали на воспитание родному отцу.
— Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. До суда он находится под стражей. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.
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