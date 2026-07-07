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До 49 увеличилось число дронов, сбитых на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. По данным мэра Москвы общее число сбитых дронов за 7 июля достигло 49. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону столицы. Информацию о перехвате опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении градоначальника.

По уточненным данным, которые привел Сергей Собянин, общее число беспилотников, сбитых на подлете к Москве с начала суток 7 июля, достигло 49.

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