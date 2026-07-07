До 49 увеличилось число дронов, сбитых на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону столицы. Информацию о перехвате опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении градоначальника.
По уточненным данным, которые привел Сергей Собянин, общее число беспилотников, сбитых на подлете к Москве с начала суток 7 июля, достигло 49.