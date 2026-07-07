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Нефтяной танкер «Вадиан» получил повреждения в Ормузском проливе

В Ормузском проливе у побережья Омана произошел взрыв на борту танкера, шедшего под флагом Саудовской Аравии. Судно перевозило сырую нефть из Королевства. Об этом пишет газета «Аль-Халидж» со ссылкой на источники в морских службах безопасности. Издание напоминает, что незадолго до этого в том же районе атаке подвергся катарский газовоз.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Источники издания подтвердили факт взрыва, однако его причины пока остаются невыясненными. По предварительным данным, пострадал крупный нефтяной танкер «Вадиан».

«Согласно данным отслеживания судов на платформе Marine Traffic, последнее зафиксированное местоположение танкера “Вадиан” было в Персидском заливе 3 июля», — говорится в сообщении.

Ранее агентство AP информировало, что иранское государственное телевидение сообщило об обстреле катарского танкера со сжиженным природным газом. Судно якобы проигнорировало предупреждения и было атаковано рядом с Ормузским проливом. Как отмечает AP, телеканал «намекнул», что нападение произошло у берегов Омана. При этом агентство подчеркивает: официального заявления от Тегерана о причастности к этой атаке не поступало.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало инцидент с судном, которое двигалось на юг в сторону Оманского залива. 6 июля в восьми морских милях к востоку от оманского поселения Лима неизвестный снаряд попал в левый борт танкера. В результате удара на судне вспыхнул пожар. В UKMTO отметили, что жертв и ущерба окружающей среде нет, а по факту происшествия ведется расследование.

По данным Axios, ссылающегося на двух американских чиновников, иранские военные в ночь на понедельник выпустили как минимум две ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив.

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