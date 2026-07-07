Нефтяной танкер «Вадиан» получил повреждения в Ормузском проливе

Источники издания подтвердили факт взрыва, однако его причины пока остаются невыясненными. По предварительным данным, пострадал крупный нефтяной танкер «Вадиан».
«Согласно данным отслеживания судов на платформе Marine Traffic, последнее зафиксированное местоположение танкера “Вадиан” было в Персидском заливе 3 июля», — говорится в сообщении.
Ранее агентство AP информировало, что иранское государственное телевидение сообщило об обстреле катарского танкера со сжиженным природным газом. Судно якобы проигнорировало предупреждения и было атаковано рядом с Ормузским проливом. Как отмечает AP, телеканал «намекнул», что нападение произошло у берегов Омана. При этом агентство подчеркивает: официального заявления от Тегерана о причастности к этой атаке не поступало.
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало инцидент с судном, которое двигалось на юг в сторону Оманского залива. 6 июля в восьми морских милях к востоку от оманского поселения Лима неизвестный снаряд попал в левый борт танкера. В результате удара на судне вспыхнул пожар. В UKMTO отметили, что жертв и ущерба окружающей среде нет, а по факту происшествия ведется расследование.
По данным Axios, ссылающегося на двух американских чиновников, иранские военные в ночь на понедельник выпустили как минимум две ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив.