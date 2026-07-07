Нефтяной танкер «Вадиан» получил повреждения в Ормузском проливе

Ранее агентство AP информировало, что иранское государственное телевидение сообщило об обстреле катарского танкера со сжиженным природным газом. Судно якобы проигнорировало предупреждения и было атаковано рядом с Ормузским проливом. Как отмечает AP, телеканал «намекнул», что нападение произошло у берегов Омана. При этом агентство подчеркивает: официального заявления от Тегерана о причастности к этой атаке не поступало.