Вскрылись подробности убийства мужчины 17-летним подростком в Прикамье

Подробности убийства мужчины в Березниках рассказали в СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
Речь об инциденте, который произошёл около 7 утра 5 июля возле жилого дома по улице Свердлова, 168. По словам очевидцев, молодой человек вступился за мать и начал конфликтовать с мужчиной. Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из участников достал нож.
Но, как рассказали в следственном комитете сайту perm.aif.ru, подросток был пьян и начал ссору из-за сделанного ему замечания.
«По данным следствия, в утреннее время 5 июля 2026 года несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения у дома по улице Свердлова в городе Березники в ходе ссоры нанес мужчине 1971 года рождения два удара ножом в область голени. В результате полученных повреждений мужчина скончался в машине скорой помощи», — уточнили в ведомстве.
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что перед судом предстанет мужчина, который задушил беременную девушку в Верещагино.