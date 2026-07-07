Вскрылись подробности убийства мужчины 17-летним подростком в Прикамье

Речь об инциденте, который произошёл около 7 утра 5 июля возле жилого дома по улице Свердлова, 168. По словам очевидцев, молодой человек вступился за мать и начал конфликтовать с мужчиной. Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из участников достал нож.