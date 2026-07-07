Игрался с сестрой: трехлетний мальчик утонул в пруду в Башкирии

По предварительным данным, ребенок приехал в гости к родственникам. Утром он играл во дворе дома вместе со своей пятилетней сестрой. Пока взрослые не видели детей, они ушли к пруду, расположенному за домом. Возле водоема мальчик упал в воду и захлебнулся.