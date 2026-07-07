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В Ленобласти предъявлено обвинение подростку, устроившему теракт на железной дороге

14-летний житель Ленинградской области задержан за диверсию на железной дороге — он поджег релейный шкаф по указанию неизвестного куратора. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ, которая грозит наказанием до 20 лет тюрьмы. В МВД напомнили о серьезных последствиях таких преступлений.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ и ОМОН задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, юноша приобрел в строительном магазине легковоспламеняющуюся жидкость и совершил поджог релейного шкафа на перегоне Мельничный ручей — Ржевка во Всеволожском районе. Согласно заявлению ведомства, опубликованному в мессенджере MAX, молодой человек действовал по указаниям неизвестного куратора, с которым связывался через мессенджер.

Действия подозреваемого квалифицированы по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Подростку уже предъявлено официальное обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В МВД напомнили, что санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.