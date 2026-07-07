В Ленобласти предъявлено обвинение подростку, устроившему теракт на железной дороге

По версии следствия, юноша приобрел в строительном магазине легковоспламеняющуюся жидкость и совершил поджог релейного шкафа на перегоне Мельничный ручей — Ржевка во Всеволожском районе. Согласно заявлению ведомства, опубликованному в мессенджере MAX, молодой человек действовал по указаниям неизвестного куратора, с которым связывался через мессенджер.
Действия подозреваемого квалифицированы по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Подростку уже предъявлено официальное обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В МВД напомнили, что санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.