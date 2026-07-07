В Ленобласти предъявлено обвинение подростку, устроившему теракт на железной дороге

14-летний житель Ленинградской области задержан за диверсию на железной дороге — он поджег релейный шкаф по указанию неизвестного куратора. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ, которая грозит наказанием до 20 лет тюрьмы. В МВД напомнили о серьезных последствиях таких преступлений.