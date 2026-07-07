Предпринимателя из Воронежа осудили на 8 лет за финансирование терроризма

Предпринимателя осудили по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Первые два года он проведёт в тюрьме, а остальные шесть лет будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на 500 тысяч.