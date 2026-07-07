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Предпринимателя из Воронежа осудили на 8 лет за финансирование терроризма

63-летний мужчина перевёл 8,7 тысяч рублей на счёт экстремистской организации в качестве пожертвования.

Источник: АиФ Воронеж

63-летнего предпринимателя из Воронежа приговорили к восьми годам лишения свободы за перевод 8,7 тысяч рублей на счёт экстремистской организации в качестве пожертвования. Об этом сообщили в пресс-службе второго Западного окружного военного суда во вторник, 7 июля.

Осуждённый разделял взгляды лидера межрегионального общественного движения «Артподготовка»* и желал оказать ему финансовую помощь. Деньги мужчина перевёл в период с июля 2023 года по апрель 2024 года.

Ещё на стадии рассмотрения дела воронежец признал свою вину и раскаялся.

Предпринимателя осудили по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Первые два года он проведёт в тюрьме, а остальные шесть лет будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на 500 тысяч.

*признано террористическим сообществом и запрещено на территории РФ.

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