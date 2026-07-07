Певицу Монеточку* заочно приговорили к году колонии

«Мировой суд вынес заочный приговор в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой*. Она признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)… С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гырдымову* к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».