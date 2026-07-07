Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певицу Монеточку* заочно приговорили к году колонии

Певице Монеточке заочно дали год колонии за уклонение от обязанностей иноагента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Суд заочно приговорил певицу Монеточку (признана иноагентом в РФ) к году лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщила прокуратура Москвы.

«Мировой суд вынес заочный приговор в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой*. Она признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)… С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гырдымову* к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».

* Физическое лицо, признанное иноагентом, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.