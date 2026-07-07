По следу в крови. Как поймавший Чикатило сыщик раскрыл свой первый «глухарь»

Для молодого следователя, у которого это было одно из первых серьёзных дел, такая перспектива означала служебные неприятности. Через два месяца предстояло отчитываться перед прокуратурой области. Не желая сдаваться, Яндиев в свободное от других дел время вернулся на место преступления для повторного осмотра.