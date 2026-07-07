Ландшафтный пожар вспыхнул в районе улицы Доватора в Ростове, ведется тушение

Днем 7 июля жители Западного в Ростове-на-Дону заметили возгорание. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Оказалось, огонь разгорелся в Советском районе, около Доватора, 168.
— В 15:20 поступило сообщение о загорании сухой растительности, ведется реагирование. Пожар локализован на 300 кв. метрах, — рассказали в МЧС.
Полную ликвидацию пожара к этому моменту еще не объявили. Информацию о количестве сил и средств на месте происшествия не уточнили.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше