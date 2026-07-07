В Воронеже истязавший 9-летнюю падчерицу мужчина предстанет перед судом

В Воронеже мужчина предстанет перед судом за истязание 9-летней падчерицы. Его обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Об этом сообщили в региональном СУ СКР во вторник, 7 июля.
34-летний горожанин испытывал неприязнь к дочери сожительницы и был недоволен поведением девочки. В течение года отчим систематически применял физическую силу к ребёнку и совершал другие противоправные действия.
Как только о произошедшем стало известно правоохранительным органам, ребёнка изъяли из семьи. Сначала девочку направили в социальное учреждение, а затем передали на воспитание родному отцу.
Известно, что ранее отчим ребёнка привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас мужчина находится под стражей.
Расследование уголовного дела завершено. Его материалы передали в суд.