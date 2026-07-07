Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой рабочий насмерть отравился газом в колодце

Инцидент произошёл 7 июля в селе Подстепки.

Источник: Аргументы и факты

В селе Подстёпки Ставропольского района области при очистке канализационного колодца погиб рабочий. Инцидент произошёл 7 июля 2026 года примерно в 14:35.

Двое мужчин чистили канализационный колодец частного дома и в какой-то момент почувствовали себя дурно. Один из рабочих погиб, другого успели откачать. Он в больнице. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, люди отравились смесью газов.

К сожалению, подобные подземные объекты нередко накапливают различные газы в результате утечек, поэтому при подобных работах мастерам нужно специальное оборудование для анализа воздуха.

«Прокуратура Ставропольского района организовала проверку соблюдения законодательства при проведении эксплуатационных работ, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Это не первая производственная трагедия, случившаяся 7 июля. В Кинельском районе грунтом завалило рабочих, работавших в траншее. Два человека погибли.