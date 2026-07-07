В Беларуси милиция задержала машиниста поезда и его помощника из-за топлива. Подробности приводит УВД Могилевского облисполкома.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РУВД Могилева задержали 48-летнего машиниста дизель-поезда региональных линий, а также его 30-летнего помощника.
Как удалось установить, фигуранты в период с февраля по апрель украли дизельное топливо общим объемом 600 литров. Похищенное топливо они продавали среди знакомых и родственников. Ущерб от противоправной деятельности составит более 1200 рублей. Заведено уголовное дело.
Милиция заявила о задержании машиниста поезда и его помощника в Могилеве. Фото: скриншот с видео УВД Могилевского облисполкома.
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