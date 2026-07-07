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Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии

На трассе Улан-Удэ — Кяхта произошло столкновение легковушки и пассажирского автобуса. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Бурятии правоохранительные органы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции в своем канале в мессенджере MAX.

Авария произошла 7 июля на 50-м километре трассы Улан-Удэ — Кяхта. По предварительным данным, виновником столкновения стал 25-летний автомобилист, управлявший иномаркой Honda Saber, который допустил наезд на пассажирский автобус Fiat Ducato.

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних.