Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии

В Бурятии правоохранительные органы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции в своем канале в мессенджере MAX.
Авария произошла 7 июля на 50-м километре трассы Улан-Удэ — Кяхта. По предварительным данным, виновником столкновения стал 25-летний автомобилист, управлявший иномаркой Honda Saber, который допустил наезд на пассажирский автобус Fiat Ducato.
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних.