Жителя Воронежской области осудили за попытку заработать на Львенке и Черепахе из советского мультика

Как рассказали в суде, мужчина на сайте предлагал к продаже товар с использованием изображений, сходных с рисунками персонажей Львенок и Черепаха из мультика «Как львенок и черепаха пели песню», исключительные права на которые принадлежат «Союзмультфильму».