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Жителя Воронежской области осудили за попытку заработать на Львенке и Черепахе из советского мультика

Под Воронежем суд взыскал компенсацию за нарушение прав на персонажей «Союзмультфильма».

Источник: Комсомольская правда

Новоусманский райсуд Воронежской области оштрафовал местного жителя по иску «Союзмультфильма». Компания требовала компенсацию за нарушение исключительных прав.

Как рассказали в суде, мужчина на сайте предлагал к продаже товар с использованием изображений, сходных с рисунками персонажей Львенок и Черепаха из мультика «Как львенок и черепаха пели песню», исключительные права на которые принадлежат «Союзмультфильму».

Суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с обвиняемого в пользу правообладателя компенсацию: 20 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки, 20 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонажей Львенок и Черепаха, а также судебные расходы по оплате госпошлины.

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