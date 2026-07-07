Уголовное дело возбуждено после ухудшения самочувствия детей на сборах в Перевозском районе

СУ СК России по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного делао по факту ухудшения самочувствия детей во время профильных образовательных сборов в Перевозском районе. По информации следствия, дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи допрашивают свидетелей, в том числе организаторов, и запрашивают документацию по организации питания.
Всех обратившихся за медпомощью несовершеннолетних осмотрели и оказали необходимую помощь; их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. По делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, по результатам которых инцидент получит правовую оценку.
Ранее министр образования Нижегородской области Михаил Пучков рассказал, что сборы для примерно 200 детей были завершены досрочно из‑за аварийно‑восстановительных работ на участке трубопровода горячего водоснабжения на площадке. По его словам, в сложившихся условиях обеспечить безопасное и комфортное продолжение занятий было невозможно. Все дети уже находятся с родителями, в больнице несовершеннолетних нет.
В ходе проверки получили отрицательные результаты анализов сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции; на текущий момент подтверждений использования некачественных продуктов нет. Также проверяют сертификаты поставляемых продуктов, состояние жилых комнат и проведённые мероприятия по дератизации. Устанавливаются возможные причины ухудшения самочувствия детей.