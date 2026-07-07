Уголовное дело возбуждено после ухудшения самочувствия детей на сборах в Перевозском районе

Ранее министр образования Нижегородской области Михаил Пучков рассказал, что сборы для примерно 200 детей были завершены досрочно из‑за аварийно‑восстановительных работ на участке трубопровода горячего водоснабжения на площадке. По его словам, в сложившихся условиях обеспечить безопасное и комфортное продолжение занятий было невозможно. Все дети уже находятся с родителями, в больнице несовершеннолетних нет.