Уголовное дело возбудили после недомогания детей на сборах под Перевозом

Как сообщалось ранее, профильные экологические сборы на базе Перевозского строительного колледжа завершились досрочно после коммунальной аварии, а несколько участников пожаловались на ухудшение самочувствия. Теперь по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи допрашивают свидетелей, в том числе организаторов сборов, а также изымают и изучают документацию, связанную с организацией питания детей.
В региональном управлении СК отметили, что всем несовершеннолетним, обратившимся за медицинской помощью, она была оказана в полном объеме. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Расследование продолжается, по его итогам произошедшему будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось, что студентка нижегородского вуза скончалась после остановки сердца в Египте.