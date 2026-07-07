Уголовное дело возбудили после недомогания детей на сборах под Перевозом

В региональном управлении СК отметили, что всем несовершеннолетним, обратившимся за медицинской помощью, она была оказана в полном объеме. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Расследование продолжается, по его итогам произошедшему будет дана правовая оценка.