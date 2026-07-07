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Уголовное дело возбудили после недомогания детей на сборах под Перевозом

Следователи проверяют обстоятельства оказания услуг во время профильных образовательных сборов, где несколько школьников почувствовали себя плохо.

Как сообщалось ранее, профильные экологические сборы на базе Перевозского строительного колледжа завершились досрочно после коммунальной аварии, а несколько участников пожаловались на ухудшение самочувствия. Теперь по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи допрашивают свидетелей, в том числе организаторов сборов, а также изымают и изучают документацию, связанную с организацией питания детей.

В региональном управлении СК отметили, что всем несовершеннолетним, обратившимся за медицинской помощью, она была оказана в полном объеме. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Расследование продолжается, по его итогам произошедшему будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что студентка нижегородского вуза скончалась после остановки сердца в Египте.