Под Воронежем тракторист погиб при взрыве колеса

Как уточнили в Государственной инспекции труда, 55-летний тракторист, менял правое переднее колесо тракторного прицепа. Произошел взрыв этого колеса, в результате чего работник получил многочисленные травмы от вылетевшего металлического диска. Пострадавшего доставили в больницу, но он умер от полученных травм.