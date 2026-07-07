Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем тракторист погиб при взрыве колеса

В воронежском райцентре мужчина, менявший колесо трактора, погиб от его взрыва.

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в воронежской компании, занимающейся сбором отходов. Трагедия случилась 3 июля в Семилукском районе.

Как уточнили в Государственной инспекции труда, 55-летний тракторист, менял правое переднее колесо тракторного прицепа. Произошел взрыв этого колеса, в результате чего работник получил многочисленные травмы от вылетевшего металлического диска. Пострадавшего доставили в больницу, но он умер от полученных травм.

— Гострудинспекция ведет расследование, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области Александр Бородихин.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше