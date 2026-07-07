В Каменске-Уральском мужчину отправили в СИЗО за нападение на женщину с ножом

По версии следствия, 4 июля ранее судимый фигурант находился у фонтана «Слоненок» в состоянии алкогольного опьянения. Там он попытался познакомиться с женщиной, которая была с малолетним ребенком. После того как женщина неоднократно отклонила предложения общения, как считает следствие, мужчина распылил ей в лицо перцовый баллончик и ударил ножом. Женщина упала, а нападавший скрылся с места происшествия, выбросив орудие и окровавленную одежду в одном из дворов.