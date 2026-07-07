Нижегородку отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков

Как установил суд, 2 февраля 2026 года женщина, действуя в составе группы лиц, направилась в одну из саун Нижнего Новгорода, чтобы передать наркотическое средство, расфасованное на разовые дозы, покупателю. Однако довести преступный умысел до конца она не смогла, поскольку была задержана сотрудниками полиции. В тот же день у нее также обнаружили два вида наркотических средств, которые, по версии следствия, она приобрела и хранила для личного употребления.