Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородку отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков

Женщина получила шесть с половиной лет лишения свободы за покушение на сбыт запрещенных веществ и их хранение.

Нижегородский районный суд вынес приговор местной жительнице по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков и их хранении. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Как установил суд, 2 февраля 2026 года женщина, действуя в составе группы лиц, направилась в одну из саун Нижнего Новгорода, чтобы передать наркотическое средство, расфасованное на разовые дозы, покупателю. Однако довести преступный умысел до конца она не смогла, поскольку была задержана сотрудниками полиции. В тот же день у нее также обнаружили два вида наркотических средств, которые, по версии следствия, она приобрела и хранила для личного употребления.

Подсудимая частично признала вину и раскаялась. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор осужденному за экстремизм нижегородцу.