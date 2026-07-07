Волгоградцу ногами проломили череп за помощь на улице женщине

Выяснилось, что бывший уголовник набросился на мужчину после того, как он заступился за женщину у дома на проспекте Героев Сталинграда, которую подозреваемый оскорблял. Злоумышленник повалил несчастного на землю и стал наносить ему многочисленные удары ногами по голове.