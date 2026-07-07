Прокуратура взяла на контроль проверку после ухудшения самочувствия детей на сборах в Перевозском районе

Ранее Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по тому же эпизоду. Следователи допрашивают свидетелей, в том числе организаторов, и запрашивают документы, в том числе по организации питания. Всем обратившимся за медицинской помощью несовершеннолетним оказана помощь; их жизни и здоровью ничего не угрожает.