Прокуратура взяла на контроль проверку после ухудшения самочувствия детей на сборах в Перевозском районе

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль проверку обстоятельств ухудшения самочувствия детей во время профильных образовательных сборов в Перевозском районе. По информации надзорного органа, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия; прокуратура проследит за ходом проверочных мероприятий уполномоченных органов и расследованием уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по тому же эпизоду. Следователи допрашивают свидетелей, в том числе организаторов, и запрашивают документы, в том числе по организации питания. Всем обратившимся за медицинской помощью несовершеннолетним оказана помощь; их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Министр образования Михаил Пучков сообщил, что сборы для примерно 200 детей были завершены досрочно из‑за аварийно‑восстановительных работ на участке трубопровода горячего водоснабжения. В рамках проверки сотрудники уже получили отрицательные результаты анализов персонала пищеблока; на данный момент подтверждений использования некачественных продуктов нет. Также проверяются сертификаты поставщиков, состояние жилых помещений и проведённые меры по дератизации. Продолжается выяснение возможных причин ухудшения самочувствия детей.