В Ростове произошёл крупный ландшафтный пожар

Очаг пожара находился на Западном жилмассиве, в Советском районе, неподалёку от дома № 168 по улице Доватора.
В региональном главке МЧС подтвердили факт происшествия, уточнив, что сигнал о возгорании поступил в 15:20. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место вызова. Площадь горения составила около 300 квадратных метров.
На текущий момент спасателям удалось локализовать огонь, однако работы по его полной ликвидации ещё продолжаются.
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