Уголовное дело возбуждено после жалоб на отравление на сборах в Перевозе

Напомним, сборы проходили на базе Перевозского строительного колледжа. 200 детей вернулись в Нижний Новгород на два дня раньше срока. Подростки жаловались на острую боль в животе, рвоту и головокружение после ужина. По словам участников, причиной недомогания стало некачественное питание — в частности, курица, которая хранилась без охлаждения рядом с мусорным баком. Дети также сообщали об антисанитарных условиях в комнатах: деревянные матрасы, отходящий линолеум, тараканы и даже крысы. По официальной версии, сборы завершились раньше срока из-за аварии на трубопроводе.