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Прокуратура взяла на контроль дело о недомогании детей на сборах

Надзорное ведомство проверяет обстоятельства ухудшения самочувствия участников экологических образовательных сборов в Перевозском районе.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ухудшения самочувствия детей во время профильных образовательных сборов в Перевозском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомство поступила информация о том, что участникам экологических интенсивных сборов стало плохо. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокуратура контролирует проведение проверочных мероприятий уполномоченными органами, а также расследование уголовного дела, возбужденного по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.