Прокуратура взяла на контроль дело о недомогании детей на сборах

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ухудшения самочувствия детей во время профильных образовательных сборов в Перевозском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ведомство поступила информация о том, что участникам экологических интенсивных сборов стало плохо. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.
Прокуратура контролирует проведение проверочных мероприятий уполномоченными органами, а также расследование уголовного дела, возбужденного по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.