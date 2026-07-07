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SHOT: во Вьетнаме умер россиянин, впавший в кому после ДТП

Во Вьетнаме умер 50-летний россиянин, который впал в кому после аварии на мотобайке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

По данным телеграм-канала SHOT, ДТП произошло утром 2 июля в провинции Кханьхоа. Мужчина ехал на мотобайке и, предварительно, столкнулся с велосипедистом. Несмотря на защитный шлем, он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавшего доставили в реанимацию в критическом состоянии. Как пишет SHOT, врачи провели экстренную операцию, однако мужчина впал в кому и позднее скончался.

Известно, что несколько лет назад у Алексея трагически погибла супруга. Родные транспортируют тело погибшего во Владивосток, где его похоронят рядом с женой.