SHOT: во Вьетнаме умер россиянин, впавший в кому после ДТП

По данным телеграм-канала SHOT, ДТП произошло утром 2 июля в провинции Кханьхоа. Мужчина ехал на мотобайке и, предварительно, столкнулся с велосипедистом. Несмотря на защитный шлем, он получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Пострадавшего доставили в реанимацию в критическом состоянии. Как пишет SHOT, врачи провели экстренную операцию, однако мужчина впал в кому и позднее скончался.
Известно, что несколько лет назад у Алексея трагически погибла супруга. Родные транспортируют тело погибшего во Владивосток, где его похоронят рядом с женой.